В Рязани пройдет первый #ITsubbotnik

14 октября в конгресс-отеле «Амакс» в Рязани состоится бесплатная конференция #ITsubbotnik. Его участники смогут послушать доклады на актуальные темы по направлениям JAVA, NET, FrontEnd, Cloud & DevOps, eCommerce, Business analysis, Software Testing, обменяться опытом с IT-специалистами в разных областях, завести полезные и интересные знакомства.

#ITSubbotnik – это конференция, на которой эксперты ЕРАМ рассказывают об основных трендах, проблемах и их решениях в разработке ПО.

Начиная с 2015 года #ITsubbotnik успешно проходит в нескольких российских городах, а иногда даже дважды в год: в Санкт-Петербурге, Москве, Саратове и Самаре. Этой осенью конференция состоится в Рязани.

Компания EPAM основана в 1993 и сегодня входит в число ведущих разработчиков заказного программного обеспечения и поставщиков IT-услуг. Она объединяет более 20000 высококвалифицированных ИТ-профессионалов, офисы расположены более чем в 25 странах мира. Основные центры разработки находятся в России, Европе, Северной Америке, СНГ и Азии.

Основные направления деятельности EPAM – это разработка заказного программного обеспечения, тестирование и QA, интеграция, сопровождение и развитие информационных систем, создание выделенных центров, ИТ-консалтинг и организация процессов, а также разработка цифровых стратегий для устойчивой эффективности бизнеса.

Для того чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на сайте.