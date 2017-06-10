Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 06.57 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на улице Новой в Рязани. По уточненной информации, здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2115». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы, 1 автомобиль, 4 сотрудника аварийно-спасательной службы Рязани.
В Рязани столкнулись две легковушки
10:24 05.10.2017 / Происшествия
Пострадали люди
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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