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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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В Рязани столкнулись две легковушки

10:24 / Происшествия
Пострадали люди

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 06.57 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на улице Новой в Рязани. По уточненной информации, здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2115». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы, 1 автомобиль, 4 сотрудника аварийно-спасательной службы Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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