В Рязани столкнулись две легковушки

Пострадали люди

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 06.57 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП на улице Новой в Рязани. По уточненной информации, здесь столкнулись автомобили «ВАЗ-2106» и «ВАЗ-2115». Имеются пострадавшие. На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 4 сотрудника Государственной противопожарной службы, 1 автомобиль, 4 сотрудника аварийно-спасательной службы Рязани.