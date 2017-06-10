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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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В Рязанской области два пожарных расчета тушили дачный дом

10:26 / Происшествия

Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 16.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Ивашково Рыбновского района. Горел деревянный дачный дом. Люди не пострадали. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и ущерб. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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