Согласно оперативной информации МЧС России по области, вчера в 16.08 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Ивашково Рыбновского района. Горел деревянный дачный дом. Люди не пострадали. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания и ущерб. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области два пожарных расчета тушили дачный дом
10:26 05.10.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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