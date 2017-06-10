БК «Рязань» сыграет домашний матч со столичным «МБА»

Сегодня в спортивном комплексе «Звезда» в городе Рыбное БК «Рязань» проведет матч со столичным клубом «МБА», сообщает об сайт регионального минспорта. Как рассказал защитник БК «Рязань» Егор Панов, «МБА» – молодая команда, которую поддерживают 4 опытных игрока. Костяк команды играет вместе уже несколько лет. Они быстро переходят из атаки в нападение, делают много дальних бросков. У них каждый может выстрелить в какой-то момент, поэтому нужно быть с ними всегда наготове.

Матч начнется сегодня в 19.00.