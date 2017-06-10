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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра всемирный день улыбки

10:51 / Общество

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в первую пятницу октября. Тем, что этот замечательный праздник существует, мир обязан художнику Харви Бэллу (Harvey Ball). В середине 20 века он жил в Америке. Ничем примечательным его творчество не отличалось: критики особо им не интересовались, его картинам вряд ли грозило бессмертие. Но как-то к нему обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America» с просьбой придумать какой-нибудь яркий и запоминающийся символ — визитную карточку компании. Харви предложил заказчикам то, что сейчас все без исключения пользователи интернета называют «смайликом» — улыбающуюся желтую рожицу. Произошло это в 1963 году. Заказчики приняли работу, заплатили Беллу полсотни долларов, изготовили значки с этой рожицей и раздали всему персоналу компании. Успех такой «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты компании были в восторге от нововведения — буквально через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч значков! Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом.

Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению, девизом Дня являются слова: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». И с тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями и флешмобами.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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