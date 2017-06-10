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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил работников сферы образования с профессиональным праздником

11:12 / Власть

В поздравлении, в частности, говорится: «Уважаемые работники сферы образования Рязанской области, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с Днем учителя! В этот день в каждой школе звучат слова поздравлений в адрес любимых преподавателей, а выпускники разных лет тепло вспоминают своих наставников, которые вложили все свои силы, душу и талант в воспитание молодого поколения.

Перед системой образования Рязанской области сегодня стоят важнейшие задачи, направленные на повышение качества обучения и конкурентоспособности выпускников, квалификационного роста педагогов, престижа профессии. Уверен, что все они будут успешно решены. Рязанский учительский корпус отличает безграничная преданность делу, инициативность, высокая духовность и любовь к детям. Наши педагоги умело сочетают лучшие традиции отечественного образования с новейшими методиками обучения. Их мастерство подтверждается высокими результатами ЕГЭ, которые ежегодно демонстрируют старшеклассники, а также победами на престижных профессиональных конкурсах и многочисленными государственными наградами.

Развитие образования, повышение социального статуса педагога было и остается одним из приоритетных векторов работы регионального Правительства. Регион продолжит неукоснительно исполнять Майские Указы Президента РФ, участвовать в федеральных проектах, позволяющих строить новые школы, совершенствовать материально-техническую базу действующих учебных заведений, создавать современную спортивную инфраструктуру для того, чтобы дети в Рязанской области получали качественные знания и востребованные профессии, росли здоровыми и крепкими.

В день праздника желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых творческих успехов, неиссякаемой энергии и вдохновения в работе!»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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