Спортсмены из Рязанской области успешно выступили на первенстве мира по универсальному бою

Первенство мира (версия лайт) среди юниоров и юниорок 18-20 лет проходило в городе Медынь Калужской области со 2 по 4 октября. На состязаниях успешно выступили воспитанники спортшкол Рязанской области.

1 место в весе 95 кг занял воспитанник спортшколы «Юпитер» с/к Мужество - Руслан Паршутин. Спортсмен занимается под руководством Заслуженных тренеров России Бушменкова О.В., Ермакова О.В. «Золото» в весе 75 кг завоевал Михаил Лысенко (спортшкола «Юпитер» РВВДКУ ВС, тренер – Заслуженный тренер России Никитин Н.В., Полосин С.В.). «Серебро» в весовой категории 65 кг завоевал Дмитрий Хвойницкий (Спортшкола «Юпитер» с/к Мужество, тренеры – Заслуженные тренеры России Бушменков О.В., Ермаков О.В).

На втором месте в весовой категории +95 кг также рязанский спортсмен Георгий Осипюк (спортшкола «Юпитер» РВВДКУ ВС. Тренеры: Заслуженный тренер России Никитин Н.В., Полосин С.В.).

Две «бронзы» положили в копилку Павел Гущин (в весе 75 кг. Спортшкола «Юпитер» РВВДКУ ВС) и Александр Савостиков (в весе 65 кг. Спортшкола «Евпатий Коловрат» г. Спасск).

С 5 по 8 октября соревнования продолжатся в дисциплине «классика».