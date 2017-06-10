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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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В Рязанской области открылась выставка «Есенин и Советы: pro & contra»

11:38 / Культура

Как сообщает портал Вездекультура, в выставочном зале музея-заповедника С.А. Есенина открылась выставка «Есенин и Советы: pro & contra». Экспозиция даёт представление о популярности творчества Есенина в Советском Союзе с 1917 по 1980-е годы, в том числе рассказывает о знакомстве читателей с наследием поэта в период борьбы с «есенинщиной» с конца 1920-х до конца 1940-х годов.

В экспозиции – книги с произведениями Есенина, начиная с прижизненных изданий 1918 года и заканчивая вышедшими в последние годы существования СССР. Пространство выставки условно разделено на периоды: в первом разделе внимание уделено сборникам, напечатанным до 1926 года, – они подготовлены самим поэтом. Следующий раздел (конец 1920-х – 1940-е гг.) связан с двумя противоположными направлениями в оценке творчества поэта. Часть книг посвящена памяти Есенина (воспоминания, сборники стихотворений), в других – отрицательные отзывы на творчество Есенина. Имя поэта вытесняется из литературы, но распространяется в рукописных сборниках. К середине 50-х годов есенинская лирика возвращается и в литературу, и в учебные программы. Это можно видеть на примере огромного количества исследовательских работ, критических заметок, рецензий, воспоминаний, которые начали выходить в журналах и газетах.

В экспозиции также воссоздан материальный контекст эпохи: представлены предметы советского быта разных периодов.

Выставка будет работать до 27 ноября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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