За неделю в Рязанской области подешевели лук, гречка и капуста, а сливочное масло и мороженая рыба подорожали

Как сообщает сайт правительства области со ссылкой Рязаньстат, с 25 сентября по 2 октября в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. К примеру, лук репчатый упал в цене на 9 процентов, крупа гречневая-ядрица – на 6,1 процента, капуста белокочанная – на 5,6 процента, яблоки – на 4,6 процента, морковь – на 3,4 процента, картофель – на 3,2 процента. На 2,3 процента снизилась стоимость ржаного и ржано-пшеничного хлеба. Незначительно подешевели говядина, мясо кур, подсолнечное масло, молоко, и вермишель. Яйцо куриное подорожало на 3,8 процента, масло сливочное – на 1,9 процента, рыба мороженая – на 1 процент.