В Рязанском регионе завершилась областная Спартакиада «В армии служить почетно!»

4 октября в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова прошел финал областной Спартакиады по военно-прикладным видам спорта для допризывной молодежи «В армии служить почетно!» и церемония награждения победителей соревнований.

В этом году областная Спартакиада «В армии служить почетно!» была приурочена к 75-летию наступательной операции советских войск под Сталинградом. На торжественном открытии финальных соревнований участников приветствовали заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков, врио заместителя начальника РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова полковник Андрей Олейников, директор областного Центра военно-патриотического воспитания Сергей Рудь, представители регионального отделения ДОСААФ России и военного комиссариата Рязанской области.

В финале соревнований приняли участие восемь команд из профессиональных образовательных учреждений региона, занявшие первые и вторые места в зональных этапах. Участники состязались в строевой, теоретической, огневой и спортивной подготовке. Все команды успешно справились с испытаниями. Победителем Спартакиады «В армии служить почетно!» стала команда «Спецназ» Рязанского строительного колледжа. Второе место заняла команда «Офицерский резерв» Рязанского политехнического колледжа, третье – команда «Спасатель» Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова.

Спартакиада «В армии служить почетно!», направленная на повышение уровня допризывной подготовки молодежи, проходит в Рязанской области уже более десяти лет. Организаторами выступают региональные министерства молодежной политики, физической культуры и спорта, образования при поддержке Центра военно-патриотического воспитания Рязанской области, РВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова, военного комиссариата Рязанской области и регионального отделения ДОСААФ России.

Источник: сайт правительства Рязанской области