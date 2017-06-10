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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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В Рязани выберут «Мисс Вегетарианку - 2017»

12:50 / Общество
В Рязани выберут «Мисс Вегетарианку - 2017»

Первый городской конкурс, который пропагандирует этичное потребление, состоится в ресторане «Есенин». До этого участницам предстоит пройти заочные этапы и рассказать о себе, своих хобби и о приходе к вегетарианству. Об этом сообщили организаторы конкурса из сообщества «Рязанские вегетарианцы и веганы».

Конкурс приурочен к «месяцу вегетарианской осознанности», а его финал – к Международному дню вегана. Стать участницами смогут женщины в возрасте от 18 до 38 лет, которые ведут вегетарианский, веганский (с полным отказом от продуктов животного происхождения) и сыроедческий образ жизни. Заявки необходимо оставлять в группе конкурса ВКонтакте до 20 октября, и интернет-пользователи выберут пять номинанток. До 4 ноября финалистки должны будут подготовить краткий рассказ о себе и снять небольшой видеоролик с ответом на вопрос: «Почему именно я должна стать Мисс Вегетарианкой – 2017?» Кроме того, жюри можно будет представить творческие работы и номера.

В финале конкурса, который пройдет в ресторане «Есенин», соберутся группы поддержки участниц и все, кто интересуется вегетарианством. Финалистки получат призы от спонсоров, а победительнице вручат набор натуральной косметики, которая не тестируется на животных и содержит только растительные компоненты.

Фото группы конкурса «Мисс Вегетарианка - 2017» ВКонтакте

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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