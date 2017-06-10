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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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В Рязани состоялся первый региональный форум-выставка «Служу России»

13:01 / Общество
Автор фото: Вячеслав Астафьев | В Рязани состоялся первый региональный форум-выставка «Служу России»
Фото: Вячеслав Астафьев.

В Доме общественных организаций собрались около 200 призывников, в основном – учащихся колледжей. Они пришли узнать, как нужно готовиться к армии, в чем особенности службы в воинских частях и что сулит служба по контракту.

С инициативой провести форум выступила общественная организация «Союз призывников России». В числе организаторов – правительство Рязанской области, администрация Рязани, военный комиссариат, пункт отбора на службу по контракту, центр занятости населения, региональное отделение ДОСААФ, центр военно-патриотического воспитания, региональный штаб движения «Юнармия», командование воинских частей, дислоцированных в Рязани.

Первый региональный форум-выставка «Служу России» стал продолжением аналогичного федерального форума, который прошел 30 марта 2017 года в Общественной палате Российской Федерации. Посвящена встреча поколений защитников Родины началу призывной кампании в Рязанской области и является связующим звеном между осенним и весенним призывом. Юношам рассказали о подготовке к службе в Вооруженных силах Российской Федерации, об условиях содержания личного состава, а также о трудоустройстве военнослужащих запаса на ведущие российские предприятия.

В рамках армейского форума прошла выставка военного обмундирования. Состоялась презентация полной боевой экипировки «Комплект солдата будущего». Желающие поступить на службу по контракту в ВС РФ смогли на месте проконсультироваться со специалистами. По словам представителей пункта отбора на контрактную службу в Рязанской области, претенденты предпочитают части воздушно-десантных войск и службу на атомном ракетном крейсере «Рязань», но из-за укомплектованности личного состава набор по контракту на подлодку ограничен.

Региональный форум решено проводить дважды в год – весной и осенью в начале призывной кампании. В следующий раз на него планируется пригласить 1500 призывников.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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