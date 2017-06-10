В Рязани иностранец торговал насваем

Торговлю пресекли полицейские

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию проступила информация о том, что какой то молодой человек в Рязани развернул торговлю табакосодержащей смесью насвай. Открыто, во дворе дома по улице Семинарской, мужчина торговал вредной смесью.

Сотрудники полиции зафиксировали факт сбыта насвая, после чего пресекли противоправную деятельность продавца. Им оказался 19-летний неработающий гражданин республики Узбекистан, который недавно приехал в Рязань на заработки.

Полицейские обнаружили у иностранца три больших коробки и множество пакетов с насваем. Общая масса изъятого составила свыше 75 килограммов. Стоимость нелегального товара превышает 50 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника составлен административный протокол по ст.14.53 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 60 тысяч рублей.