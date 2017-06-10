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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали 36 ДТП

13:43 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в одном из ДТП в регионе пострадал 1 человек. Ещё в 35 ДТП автовладельцам причинен только материальный ущерб. Выявлено 6058 нарушений правил дорожного движения, задержано 5 водителей в состоянии опьянения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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