За сутки на дорогах Рязанской области зафиксировали 36 ДТП

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в одном из ДТП в регионе пострадал 1 человек. Ещё в 35 ДТП автовладельцам причинен только материальный ущерб. Выявлено 6058 нарушений правил дорожного движения, задержано 5 водителей в состоянии опьянения.