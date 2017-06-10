В Рязанской области столкнулись два грузовика

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло вчера в 03.25 в Клепиковском районе на 194 км дороги Москва-Касимов. Здесь 30-летний житель Касимовского района, управляя автомобилем «Фусо Кантер», не справился с управлением автомобиля. В результате машину вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем «КамАЗ». В ДТП водитель автомобиля «Фусо Кантер» получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.