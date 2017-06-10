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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев вручил награду работнице одного из молкомбинатов Рязанской области

14:35 / Общество
Звания «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» удостоена старший мастер Старожиловского молочного комбината Вера Викторовна Байкина
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев вручил награду работнице одного из молкомбинатов Рязанской области

Документ о присвоении этого почетного звания Дмитрий Медведев вручил ей вчера на церемонии торжественного открытия агропромышленной выставки «Золотая осень».

Открывая выставку, Дмитрий Медведев поздравил гостей и участников выставки с наступающим Днём работника сельскохозяйственной и перерабатывающей промышленности. По традиции, в преддверии праздника премьер вручил государственные награды и документы о присвоении почетных званий лучшим работникам отрасли. В том числе звания «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» была удостоена старший мастер открытого акционерного общества «Старожиловский молочный комбинат» Вера Викторовна Байкина, которая проработала на предприятии 23 года.

В этом году агропромышленный форум «Золотая осень» собрал на своей площадке 1400 предприятий из 70 регионов России и 15 стран зарубежья.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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