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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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В Рязанской области усилится ветер

14:40 / Актуально

Сегодня ночью и завтра днем на территории области ожидаются дожди и усиление ветра до 19 метров в секунду. МЧС России по области распространило метеопредупреждение. Гражданам советуют быть осторожными, не стоять рядом с высокими деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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