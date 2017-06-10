В Рязанской области усилится ветер

Сегодня ночью и завтра днем на территории области ожидаются дожди и усиление ветра до 19 метров в секунду. МЧС России по области распространило метеопредупреждение. Гражданам советуют быть осторожными, не стоять рядом с высокими деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач.