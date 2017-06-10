Сегодня ночью и завтра днем на территории области ожидаются дожди и усиление ветра до 19 метров в секунду. МЧС России по области распространило метеопредупреждение. Гражданам советуют быть осторожными, не стоять рядом с высокими деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередач.
В Рязанской области усилится ветер
14:40 05.10.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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