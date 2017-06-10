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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Представители молодежного правительства Рязанской области участвуют в первом Всероссийском форуме органов молодежного самоуправления

14:56 / Общество

Как сообщает сайт регионального минспорта, в Московской области стартовал первый Всероссийский форум органов молодежного самоуправления. Его участниками стали более 400 молодых лидеров из 73 субъектов страны. Форум проходит в рамках проекта «Молодежная команда страны». Рязанскую область представляют члены молодежного правительства региона – Екатерина Дубровина, Андрей Морозов и Никита Толкач.

Для молодых лидеров с лекциями выступят руководители фракций, депутаты Государственной Думы, руководитель Росмолодежи, члены Совета Федерации, профессора, политические консультанты и политологи.

На пленарном заседании участники обсудят результаты участия молодёжи в муниципальных и региональных выборах в этом году и перспективы развития проекта как основу работы органов власти с молодежью в будущем.

По итогам форума будут подготовлены манифест «Молодежная команда страны», программа с предложениями по решению проблем трудоустройства молодёжи, развития «Цифровой экономики», обеспечения жильём молодых семей и сформирована повестка для развития органов молодежного самоуправления.

Форум продлится до 7 октября.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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