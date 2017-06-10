Участники рязанского музыкального этно-проекта «POTIR» написали саундтрек к фильму «Скиф»

Фильм выйдет на большие экраны 23 ноября

Об этом «Рязанским ведомостям» рассказал основатель группы художник и мультиинструменталист Андрей Назаров. По его словам, этно-проект «POTIR» был создан в 2009 году. Изначально это был исключительно студийный проект, с помощью которого авторы реконструировали музыкальную панораму средневековья. Сегодня это творческая работа двух людей: Андрея Назарова и Евгения Лялина. С помощью множества инструментов ребята создают настоящие музыкальные картины.С группой сотрудничает норвежская вокалистка Линди Фай Хелла (Wardruna).

«Скиф» – фильм, главным композитором в котором стал рязанец Андрей Назаров, – аутентичный приключенческий боевик о древних временах, фантастика, облеченная в историческую форму. Потомки скифов, некогда великих и гордых воинов, превратились в безжалостных наемных убийц. Ратник Лютобор отправляется в опасный путь ради спасения семьи, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они — враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе через дикий степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть…

Режиссёр картины Рустам Мосафир.

Фото из группы POTIR в соцсети «ВКонтакте»