Рязанцев приглашают на общегородской субботник

Как сообщает сайт администрации областного центра, 7 октября в рамках стартовавшего осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке пройдет общегородской субботник. Сотрудников учреждений всех форм собственности просят расчистить прилегающие и закрепленные за учреждениями территории, а жителей – помочь в уборке площадей, скверов, дворовых территорий.

В субботу, 7 октября, работы пройдут с 9.00 до 11.00 на следующих площадках:

– Березовая роща за домом №1 по ул. Березовая (от разворотного круга на остановке «ул. Березовая»);

– Дубовая Роща (от разворотного круга Новоселов д. 60);

– зеленая зона по ул. Октябрьской (от путепровода Приокский в сторону ул. Магистральная);

– лесополоса по ул. Юбилейная (от остановки ул. Великанова);

– зеленая зона между Касимовским шоссе, ул. Тимуровце и ул. Советской Армии (от дома №1 по ул. Тимуровцев);

– зеленая зона по ул. Татарская в районе дома № 17 (от БЦ «Флагман»);

– Лыбедский бульвар (от Цирка в сторону ул. Кремлевский вал);

– пруд между домами №№42 и 50 по ул. Новоселов;

– ул. Полевая, в районе р. Лыбедь (от дома №32 по ул. Полевой (поликлиника УВД);

– зеленая зона по ул. Шереметьевской (напротив Дубовой Рощи) от дома №55 по ул. Новоселов;

– зеленая зона по ул. Октябрьская от поворота с путепровода «Приокский»;

– лесополоса от путепровода «Приокский» в сторону автосалонов по Московскому шоссе (правая сторона);

– Мемориальный парк (вход со стороны Голенченского шоссе).

Управление благоустройства города обращается к рязанцам с просьбой принять участие в общегородском субботнике. Участникам необходимо иметь при себе перчатки.