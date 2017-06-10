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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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О проблемах с отоплением рязанцы смогут сообщить по телефону «горячей линии»

15:52 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, с сегодняшнего дня в Рязани начала действовать круглосуточная «горячая линия» по вопросам, связанным с подачей и качеством отопления в многоквартирные дома, подключенные к централизованной системе теплоснабжения. Телефон «горячей линии»: 25-48-69.

В рабочее время по всем вопросам, связанным с подачей теплоносителя в жилой фонд и муниципальные объекты социальной сферы в Рязани, горожане могут обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по телефону 27-47-12, в МУП «РМПТС» – 34-05-44 или в свои управляющие организации, ТСЖ.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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