Руководители рязанских предприятий поделились своими предложениями с «Единой Россией»

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева прошел «круглый стол» с руководителями предприятий области. Провела заседание председатель комитета по экономическим вопросам областной Думы, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева.

Она вручила приглашенным благодарственные письма от регионального отделения «Единой России» за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области. Среди отмеченных – и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области Марина Бондарева, директор Рязанского государственного цирка Сергей Козаков, директор МУП «Управление рязанского троллейбуса» Алексей Демидов, директор хлебозавода №3 г. Рязани Андрей Стрижевский и другие.

Затем Татьяна Гусева пригласила собравшихся обсудить волнующие их проблемы, отметив, что задача «Единой России» – донести все их чаяния до власти. Участники «круглого стола» подняли темы капитального ремонта многоквартирных домов, взаимоотношений управляющих компаний с жильцами и подрядчиками, состояния городской среды. Так, депутат Рязанской городской Думы, руководитель управляющей компании Игорь Яшин обратил внимание, что сейчас взимаемая в регионе плата за капремонт экономически необоснованная, она не позволяет выполнить весь необходимый объем работ по капремонту. Также он предложил продумать меры по повышению ответственности жильцов за общее имущество, чтобы не было случаев, когда «на следующий день после ремонта стены в подъезде разрисовывают».

В продолжение темы Марина Бондарева высказалась за повышение ответственности управляющих компаний за подготовку домов к капремонту. «Время на капремонт дается очень ограниченное, а когда фонд заходит в дом, порой видит там затопленные подвалы, провода провайдеров висят. Все эти вопросы должна заранее решать управляющая компания», – высказал мнение и.о. руководителя областного Фонда капремонта многоквартирных домов.

Директор Рязанского государственного цирка Сергей Козаков выступил с предложением объявить Рязань в 2018 году культурной столицей Центрального федерального округа. Это, по его словам, позволило бы дать импульс развитию туризма, привлечь в регион федеральные деньги, на которые можно было бы провести ряд фестивалей, установить в Рязани скульптуры малых форм.