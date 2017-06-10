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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Около 300 работников АПК удостоены памятных медалей в честь 80-летия образования Рязанской области

16:08 / Общество

В муниципальных районах продолжаются торжества, приуроченные к 80-летию области. Руководители министерства сельского хозяйства и продовольствия региона поздравили с этой знаменательной датой жителей Сасовского и Ухоловского районов.

В Сасовском районе знак «В память 80-летия Рязанской области» вручил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов. Награду получили главный специалист отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Сасовского района Тамара Тренина, главный специалист администрации Глядковского сельского поселения Валентина Кирсанова, главный библиотекарь Малостуденецкой сельской библиотеки Наталья Журавлева, руководитель филиала Староберезовской школы Надежда Рыбина, бывший специалист отдела опеки и попечительства Сасовского района Галина Фокина, доярка ООО «Березово» Татьяна Батькова, тракторист ООО «Маяк» Александр Родин, аппаратчик-сварщик ООО «Сотницынский сахарный завод» Светлана Гречишкина, директор ООО «Заречное» Сергей Гриштаков, специалист сектора муниципального архива Ирина Волкова.

В Ухоловском районе первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия области Борис Шемякин вручил памятные медали главному бухгалтеру СПК «Колос» Людмиле Понтиковой, прорабу КФХ «Зоринское» Бубенцова М.И. Сергею Клочко, механизатору СПК «Маяк» Владимиру Евдакову, сторожу СПК «Маяк» Николаю Ключникову и другим уважаемым жителям района.

Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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