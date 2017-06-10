Жители Рязанской области могут пройти обучение в Школе молодежного предпринимательства

Как сообщает сайт регионального министерства экономического развития, идет прием заявок на участие в проекте – Школа молодежного предпринимательства. Проект проводится в рамках реализации федеральной программы «Ты – предприниматель» в Рязанской области. Участие в нем принимают молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, у которых есть бизнес-идея, а также начинающие предприниматели.

Обучение в «Школе молодёжного предпринимательства» бесплатное, сроки обучения – два месяца (с 28 октября до 6 декабря).

Для участия в бесплатном образовательном проекте необходимо заполнить анкету на сайте http://molpred62.ru, а также заполнить заявку на обучение в Школе молодёжного предпринимательства с описанием своей бизнес-идеи, направить ее на электронный адрес molpred62@mail.ru до 11 октября 2017 года с пометкой «Заявка на участие в ШМП. ФИО».

Для уточнения вопросов и за подробной информацией можно обращаться по телефону (4912) 701- 444 или на сайт.