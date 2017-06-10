Полиция сообщила подробности утреннего ДТП в Рязани: виновник автоаварии был пьян

Как сообщает сайт УМВД России по области, ДТП произошло сегодня в 06:45 в Рязани на регулируемом перекрестке улиц Новой и Радиозаводской. Здесь 21-летний житель Скопина – водитель автомобиля «Жигули» пятнадцатой модели, – не имея соответствующей категории на право управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 2106». Как выяснили сотрудники полиции, молодой человек имеет право на управление только транспортом категории С и С1 (на грузовые автомобили от 3,5 до 7,5 тонн).

В результате происшествия оба водителя получили травмы. Нарушителю грозит штраф в размере 30000 рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на срок до двух лет.