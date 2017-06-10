Творческая молодежь Рязанской области может принять участие в проектах Роспатриотцентра

Роспатриотцентр приглашает молодых людей к участию в двух проектах: «Я люблю тебя, Россия!» – для музыкантов и «Города» – для архитекторов, дизайнеров и урбанистов.

Регистрация на ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» проходит до 10 октября. Подробнее об участии можно узнать здесь.

До 7 октября принимаются заявки от архитекторов и урбанистов, ландшафтных дизайнеров и бренд-менеджеров, специалистов в области информационных технологий и в сфере связей с общественностью, менеджеров по организации событий на участие во Всероссийском молодежном форуме «Города».

В проектах Роспатриоцентра принимают участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет. Регистрация проходит традиционно через АИС «Молодежь России»: ais.fadm.gov.ru.

Творческий потенциал каждого участника оценят эксперты, победители получат призы.