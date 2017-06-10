Делегация рязанских педагогов участвует в торжествах, проходящих в Государственном Кремлевском Дворце

На главной сцене страны проходит церемония награждения победителей ежегодного всероссийского конкурса «Учитель года России-2017», а также праздничный концерт, посвященный 50-летию праздника «День учителя», с ярким сценическим шоу, выступлением творческих коллективов, звезд российской эстрады.

В состав региональной делегации вошли 45 лучших педагогов общеобразовательных учреждений из всех муниципальных образований Рязанской области. В их числе – заслуженные учителя России, победители региональных этапов всероссийского конкурса «Учитель года» разных лет, участники областного этапа конкурса текущего года, а также обладатели президентских грантов.

В этом году в финале конкурса «Учитель года» за звание лучшего боролась победитель областного этапа Анна Едунова – педагог русского языка и литературы Чулковской средней школы Скопинского района.

По словам губернатора Николая Любимова, рязанский учительский корпус отличает безграничная преданность делу, инициативность, высокая духовность и любовь к детям. «Наши педагоги умело сочетают лучшие традиции отечественного образования с новейшими методиками обучения. Их мастерство подтверждается высокими результатами ЕГЭ, которые ежегодно демонстрируют старшеклассники, а также победами на престижных профессиональных конкурсах и многочисленными государственными наградами», – сказал глава региона.

Источник: сайт правительства Рязанской области