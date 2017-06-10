Рязанские футболисты в Астрахани встретятся с местным «Волгарём»

Завтра утром с вокзала Рязань-2 «Элекс-Фаворит» отправится в Астрахань, где пройдет матч 2-го тура Первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» Высшей лиги. Рязанские футболисты встретятся с местным «Волгарём», сообщает пресс-служба рязанского клуба.

Как сообщил главный тренер рязанской команды Виталий Громов, в настоящее время игроки находятся не в лучшей форме. Повлияли неудачное выступление в Кубке России и в матче с «Динамо», да и большая пауза в матчах сказалась не самым лучшим образом. Он отметил, что игру в Астрахани из-за болезни пропустят капитан команды, голкипер Алексей Казарин, а также Евгений Перемитин.