Корпоративная газета «День за днем» из Рязанской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия»

В рамках агропромышленной выставки «Золотая осень» сегодня прошло награждение победителей конкурса информационно-просветительских проектов «Моя земля – Россия». Конкурс проходит в четвертый раз. В этом году конкурсные работы представили более 5300 участников из 81 региона.

В церемонии награждения принял участие заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. Он поздравил участников конкурса и пожелал им новых творческих удач.

Член оргкомитета конкурса, председатель ассоциации аграрных журналистов, главный редактор «Рязанских ведомостей» Галина Зайцева, поздравляя победителей, отметила, что постоянный рост числа участников конкурса говорит о его значимости и о действенности госпрограмм по развитию села.

В числе победителей конкурса – корпоративная газета «День за днем», которую выпускают в ООО «Авангард». Редактор газеты – Лидия Рябова (на фото).