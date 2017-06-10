Нити Арена
13:07 МСК
Пятница
06 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
131

Рязанка побывала на могиле отца, погибшего в Сталинградской битве

17:55 / Общество
Поездку организовали активисты Общероссийского народного фронта

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, активисты Общероссийского народного фронта помогли организовать пенсионерке Галине Алфутовой поездку в Волгоградскую область, где захоронен ее отец, погибший в Сталинградской битве.

Место захоронения отца Галины Алфутовой, Алексея Саврасова, награжденного посмертно орденом Отечественной войны I степени, долгое время было неизвестно. Он погиб в ожесточенных боях под Сталинградом 28 декабря 1942 г. и был захоронен в братской могиле в хуторе Дмитриевка Городищенского района. Информация о месте захоронения и подробности гибели героя Великой Отечественной войны стали известны его родственникам буквально несколько месяцев назад. До этого Алексей Саврасов значился как пропавший без вести.

Галина Алфутова обратилась в региональное отделение ОНФ с просьбой помочь организовать поездку в Волгоградскую область. В Волгограде Галину Алексеевну с ее родственниками встретили сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва», которые достали архивные записи о боях в тех местах, где принял последний бой Алексей Саврасов. Галина Алфутова возложила памятный венок с горстью рязанской земли к мемориалу, установленному на братской могиле, где был захоронен ее отец.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Корпоративная газета «День за днем» из Рязанской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия»

Делегация рязанских педагогов участвует в торжествах, проходящих в Государственном Кремлевском Дворце

Творческая молодежь Рязанской области может принять участие в проектах Роспатриотцентра

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
12:05
В Рязанской области пройдёт гонка внедорожников по мотивам фильма «Кин-Дза-Дза»
11:26
Рязанка Елена Аванесова во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2017 года» занимает пятое место
11:22
Рязанцы пообщались с номинантом литературной премии «Русский Букер» Николаем Железняком
11:11
В литературной гостиной в Рязанской области соберутся любители поэзии
11:08
ФК «Рязань» сыграет с «Сатурном»
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы