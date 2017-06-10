Рязанка побывала на могиле отца, погибшего в Сталинградской битве

Поездку организовали активисты Общероссийского народного фронта

Как сообщает пресс-служба регионального отделения ОНФ, активисты Общероссийского народного фронта помогли организовать пенсионерке Галине Алфутовой поездку в Волгоградскую область, где захоронен ее отец, погибший в Сталинградской битве.

Место захоронения отца Галины Алфутовой, Алексея Саврасова, награжденного посмертно орденом Отечественной войны I степени, долгое время было неизвестно. Он погиб в ожесточенных боях под Сталинградом 28 декабря 1942 г. и был захоронен в братской могиле в хуторе Дмитриевка Городищенского района. Информация о месте захоронения и подробности гибели героя Великой Отечественной войны стали известны его родственникам буквально несколько месяцев назад. До этого Алексей Саврасов значился как пропавший без вести.

Галина Алфутова обратилась в региональное отделение ОНФ с просьбой помочь организовать поездку в Волгоградскую область. В Волгограде Галину Алексеевну с ее родственниками встретили сотрудники музея-заповедника «Сталинградская битва», которые достали архивные записи о боях в тех местах, где принял последний бой Алексей Саврасов. Галина Алфутова возложила памятный венок с горстью рязанской земли к мемориалу, установленному на братской могиле, где был захоронен ее отец.