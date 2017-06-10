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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Дорожно-ремонтная кампания в Рязани близится к завершению

17:59 / Общество

В настоящее время в Рязани специалисты выполнили запланированные дорожные работы на 91 процент. Полностью завершены работы по ремонту асфальтового покрытия на участках по улицам Чкалова, Островского, Великанова, Прижелезнодорожной, Станкозаводской, Лесопарковой, Молодцова, Советской Армии, Большой, 6-й Линии, 10-й Линии, Разина, Бирюзова, Трудовой, Высоковольтной, Старообрядческому проезду, Первомайскому проспекту, Северному и Южному переулкам, проезду Речников, на участке от улицы Октябрьской до проезда Шабулина.

Строительно-монтажные работы продолжаются на Куйбышевском шоссе, улицах Полевой, Полонского, Братиславской, Новоселковской. Работы по обустройству дорог подрядчики выполняют на улицах Радищева, Вокзальной, Мервинской, Урицкого, Юннатов, проезде Яблочкова и 7-м Мервинском проезде.

Со 2 по 4 октября в областном центре ликвидировали дорожные ямы в районе школы №35 на улице Бирюзова, а также выровняли профиль участка автодороги по улице Школьной в поселке Недостоево. На Васильевском проезде завершены работы по отсыпке пешеходной дорожки к школе №75.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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