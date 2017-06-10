В сентябре в Рязанской области появились на свет Родослав, Янислав, Эллада, Севиль и Мика

Как сообщает сайт регионального управления ЗАГС, в сентябре жители области чаще всего давали имена сыновьям: Александр, Иван, Дмитрий, Артём, Матвей, Михаил, Егор, Максим, Кирилл, Андрей: дочерям – София, Анна, Виктория, Мария, Анастасия, Варвара, Валерия, Вероника, Елизавета, Дарья.

В списке самых редких мужских имен: Родослав, Добрыня, Назар, Серафим, Янислав, Марсель, Тихон, Наум, Анатолий. Самыми редкими женскими именами стали: Эллада, Севиль, Алисия, Галина, Агния, Белла, Антонина, Лидия, Симона, Нина, Виталина, Мика.