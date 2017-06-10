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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Рязанцам напоминают: завтра всемирный день охраны мест обитаний

18:08 / Общество

Ежегодно 6 октября во всем мире отмечают Всемирный день охраны мест обитаний — международный праздник, призванный привлечь внимание человечества к проблеме сохранения среды обитания фауны планеты Земля. Этот праздник был учреждён в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. С каждым годом в мире всё больше территорий переходят в разряд сельхозугодий, пастбищ, подвергаются изменениям в связи с ростом городов, добычей полезных ископаемых, строительством заводов и других объектов народного хозяйства. Поэтому на Земле практически не осталось мест, где бы не ступала нога человека. Но бесконтрольное вмешательство человека в законы и территории природы привели к необратимому исчезновению сотен видов животных и растений. За 19 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов птиц. Сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животных.

В рамках Всемирного дня охраны мест обитаний различные природоохранные и экологические организации проводятся различные акции экологической направленности.

Источник: www.calend.ru

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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