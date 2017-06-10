Рязанская область удостоилась золотых медалей конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий»

Церемония вручения наград состоялась в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень»

Как сообщает сайт регионального минсельхоза, в рамках 19-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень» прошел семинар на тему: «Устойчивое развитие сельских территорий - повышение уровня и качества жизни на селе». На семинаре представители АПК со всей страны обсудили меры по созданию условий, обеспечивающих повышение уровня и качества жизни в сельской местности, рассказали о лучших практиках в области устойчивого развития сельских территорий регионов.

После семинара прошла церемония награждения победителей конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий». В номинации «Высокая социальная ответственность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса» «золота» удостоился СПК «Нива» Александро-Невского района, победителем в номинации «Эффективное управление развитием сельских территорий на уровне муниципальных районов» признан Касимовский район. Благовское сельское поселение Александро–Невского района победило в номинации «Формирование комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».