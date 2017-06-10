Жители Рязани рассказали Сергею Карабасову о своих проблемах

Исполняющий обязанности главы администрации Рязани провел личный прием граждан

Как сообщает сайт администрации областного центра, чаще всего жители обращались к Сергею Карабасову с проблемами, связанными с благоустройством отдельных территорий.

В числе вопросов, которые рассмотрел и по которым дал конкретные поручения Сергей Карабасов, – ремонт кровли библиотеки в поселке Семчино, замена светильников наружного освещения на улицах Колхозной, Школьной, Советской и Свободы. Сергей Карабасов также дал поручения организовать установку подъемника у входа в один из домов на улице Нахимова и провести ремонт пандуса у подъезда, в котором проживают инвалиды-колясочники.