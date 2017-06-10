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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Жители Рязани рассказали Сергею Карабасову о своих проблемах

18:26 / Власть
Исполняющий обязанности главы администрации Рязани провел личный прием граждан
Жители Рязани рассказали Сергею Карабасову о своих проблемах

Как сообщает сайт администрации областного центра, чаще всего жители обращались к Сергею Карабасову с проблемами, связанными с благоустройством отдельных территорий.

В числе вопросов, которые рассмотрел и по которым дал конкретные поручения Сергей Карабасов, – ремонт кровли библиотеки в поселке Семчино, замена светильников наружного освещения на улицах Колхозной, Школьной, Советской и Свободы. Сергей Карабасов также дал поручения организовать установку подъемника у входа в один из домов на улице Нахимова и провести ремонт пандуса у подъезда, в котором проживают инвалиды-колясочники.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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