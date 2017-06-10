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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Художники из Москвы открыли в Рязани выставку о вечном движении мира

18:45 / Культура
Экспозиция «Жизнь продолжается» разместилась в одном из залов областного художественного музея
Автор фото: Татьяна Клемешева | Художники из Москвы открыли в Рязани выставку о вечном движении мира
Фото: Татьяна Клемешева.

В нее вошло более сорока картин – пейзажи России и других стран, жанровые сцены и авторские фантазии на различные темы. Авторы работ – народный художник РФ, действительный член Российской академии художеств, профессор Московского государственного художественного института имени В.И. Сурикова Иван Лубенников и его жена, член-корреспондент Российской академии художеств Наталия Глебова. В Рязани они представили полотна, созданные в течение последних десяти лет.

На открытии выставки директор художественного музея Марина Котова отметила, что выставка работ столичных авторов – продолжение традиции, заложенной более ста лет назад. Высокий художественный уровень картин и неординарность раскрытия тем мастерами отметили заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств Василий Николаев и директор Рязанского художественного училища имени Г.К. Вагнера Василий Колдин. «Такие выставки необходимы, чтобы люди получали положительный заряд, заряд хорошего вкуса», – подчеркнул Василий Колдин. С ним согласился московский искусствовед Петр Баранов: «Ваш музей богатый, а с этой выставкой Рязань, как мне кажется, разбогатела еще больше!». В ответном слове живописцы поблагодарили гостей за теплый прием и особое внимание, которое дарят художникам зрители в провинции. А Наталия Глебова прочла отрывок из поэмы Сергея Есенина «Пугачев».

Иван Лубенников – художник-монументалист, автор оформления фасадов московского Театра на Таганке, интерьера и экстерьера Государственного музея В. Маяковского, станций метрополитена Москвы и Парижа. В последние годы активно работает с камерными жанрами живописи – натюрмортом, портретом, пейзажем. Природу и людей в ней запечатлевает и его супруга Наталия Глебова. Выставки обоих живописцев проходили во многих странах мира.

Экспозиция «Жизнь продолжается» будет открыта для посещения до 10 декабря.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 05 октября 2017 года
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