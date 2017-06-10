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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Ух ты! Жизнь!

00:01 / Вернисаж
Фотохроника мира, созданная Николаем Середой, завораживает
Ух ты! Жизнь!

Фотографировать любят многие. Тех, кто еще и умеет это делать, тоже немало. И только единицы превращают спуск затвора в действо: гонятся за волшебными мгновениями, выстраивают симпатичные ракурсы, украшают и усовершенствуют жизнь, чтобы получить идеальные кадры. Но видеть красоту в ярких растениях, захватывающих горных видах или счастливых людях на туристической тропе несложно. Правда, чтобы запечатлеть ее, нужно успевать преодолевать препятствия вместе с группой, нести на себе массу снаряжения и терпеть холод или жару. А как насчет того, чтобы заворожить зрителей портретом пожилого человека или зарисовкой привычного городского праздника?

Острый глаз Николая Середы не пропускает ничего, и даже его снимки повседневности наполняются магией. Новые выставки фотографа носят простые скромные названия – «Фото на память» и «Краски Севера» – при этом каждая работа ошеломляет выверенностью, чистотой и яркостью красок. Словно по приходе в галерею ты снял очки, которые показывают тебе мир блеклым, и наконец-то увидел жизнь во всем великолепии. Глаза разбегаются: здесь и озера в объятиях гор, и бойкие туристы в походе, и уютные виды Рязани, и портреты.

Сам Николай Середа пришел в фотографию не сразу. Уроженец Узбекистана, он окончил Рязанский радиотехнический институт и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Компьютерная обработка космических изображений». Николай Владимирович – программист и заядлый турист: более 40 лет он путешествует на лыжах, пешком и по воде по самым дальним уголкам России, за что получил звание кандидата в мастера спорта. Начав снимать дикую природу и ее покорителей «для себя», фотограф постепенно стал участвовать в выставках самого разного уровня, в 2003 году был принят в Союз фотохудожников России, а в 2011 году получил звание AFIAP – «Художник международной федерации фотоискусства». Прибавим к этому многочисленные награды мирового уровня и работу по организации международных фотоконкурсов «Берега» в Рязани в 2009 – 2012 гг. Так вырисовывается удивительный путь творца и спортсмена – ведь без новых трудных походов не будет новых снимков, поражающих своей красотой.

Описывать суть фоторабот Николая Середы и его творческий метод – дело заведомо бессмысленное; достаточно просто взглянуть на эти кадры. Профессионалы визуального искусства хорошо знают, что такое «управление взглядом зрителя»: выстраивая композицию по-своему, ты добиваешься того, что человек смотрит на твою работу определенным образом. Кажется, Николай Владимирович прекрасно знает, как именно должны изучать его фотографии, – но помнит и о том, что за привлекательными деталями стоит суть вещей. И она до смешного проста: иди навстречу, и тебе откроется; улыбнись отражению, и оно тебе улыбнется; ищи в каждом создании лучшее, и тогда это увидят все. В свои 60 лет мастер работает в полную силу – а значит, нас ждет еще множество совместных открытий мира с Николаем Середой. Впрочем, ничто не мешает пройти по его следам и восхититься такой простой и удивительной жизнью прямо сейчас.

Выставки «Краски севера» и «Фото на память» в областном художественном музее будут ждать гостей до 29 октября.

Фото Николая Середы

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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