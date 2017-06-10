И смех и грех

В трех километрах от поселка Варские мое внимание привлекла зияющая на опушке леса свалка мусора, возле которой красовалась прибитая к сосне дощечка с пугающим предупреждением: «Увижу, кто гадит, – убью! (Баба Шура)».

Автора этой грозной строки найти не удалось, в поселке все пожимали плечами, мол, такую не знаем, и я подумал, что это чья-то шутка. Но местные грибники так не считают. В том лесу они часто встречают ворчливую бабулю, в глазах которой все тут бывающие – олухи и вести себя прилично не хотят. Каждому встречному она жалуется, что грибов стало мало, и за это клянет людей, приезжающих из города на машинах, дескать, все вытаптывают, пакостят и костры разжигают – того и гляди лес спалят. Возможно, это она и есть, вот только где живет, никто не интересовался.

Крик души бабы Шуры понятен: лес в том краю особенный, тешит взор, к тому же еще и славится грибами. И вдруг свалка мусора! Кому это понравится? Не завидую тем, кто попадет под горячую руку упомянутой бабушке.

К сожалению, в нашей природе подобные картины не в диковинку. К примеру, на озере Святом, что в Спасском районе, кучи мусора – обычное дело. Отдыхающих тут бывает много. Одни приезжают порыбачить, другие – позагорать и искупаться, третьи – отвести душу на сборе ягод и грибов, коих вблизи озера много. Но какой отдых без спиртного и шашлычков. В наше время это стало нормой жизни. И все бы ничего, вот только убирать за собой кострища и оставленный мусор никто не удосуживается. Чтобы отдыхающие не оскверняли природу, служители леса места отдыха оборудовали декоративными столиками и скамеечками, для мусора предложили выгребные ямы, а чтобы ненароком не спалили лес, поместили плакат с напоминанием об осторожности с огнем. Не помогало! К счастью, тут тоже нашлась неравнодушная бабуля, пожелавшая встать на защиту местной природы. Видя, что мусор по-прежнему разбрасывается, а призывающий к бдительности плакат расстрелян какими-то шалопаями, она предложила свой вариант призыва отдыхающих к должному поведению в «святом месте», прикрепив на виду дощечку с вразумительным обращением ко всем тут бывающим (смотрите снимок). Что любопытно, в обращении бабушки почти каждое слово пестреет грубыми ошибками, но при этом оно не лишено благости, да и улыбку вызывает добрую, снисходительную. Может, поэтому обращение возымело успех – отношение к своему поведению у отдыхающих поменялось. Возможно, тут никакой старушки и нет, а призыв к святости сделан умышленно теми же работниками леса, ловко сработавшими под набожную защитницу Святого озера. Но как бы ни было, а мусорить тут стали меньше.

Улыбку вызывает и необычный указатель на лесной дороге, ведущей от поселка Варские в сторону деревни Лопухи. Это своего рода плакат, где сосредоточенный на своих действиях тореадор с привлекающей внимание красной тряпицей и вытянутой рукой над «глазастой» фразой – Лопухи там – указывает нужное направление на развилке дороги. Появился этот веселый указатель не случайно. Дело в том, что направляющиеся в лесную деревеньку машины по незнанию или по невнимательности частенько сворачивали не туда, куда нужно, и тем самым мешали членам туристического клуба проводить соревнования по спортивной ориентации, называемые «охотой на лис». Ответвляющийся от основного направления участок дороги служит спортсменам отправной точкой. Отвлекаясь на просьбы заблудившихся водителей показать им нужное направление, бегуны с пеленгаторами всякий раз теряли драгоценное время. А с появлением тореадора никто больше не плутает, уверенней чувствуют себя и «охотники на лис».

Известно, что хорошо подобранное слово для привлечения внимания людей обретает великую силу. И сила эта увеличивается многократно, если слово «кричит» с огромного плаката, установленного в нужном месте. Помнится, в годы моей армейской службы некоторые солдаты в жаркие дни лета тайно покидали расположение воинской части и отправлялись в самоволку, чтобы искупаться на недальнем озере. Командование, конечно, с самовольщиками систематически боролось, да что толку. Завидев патрульную машину, они спешно покидали озеро и скрывались в близлежащей посадке тополей. Наряду с солдатами патруль раздражал и гражданское население, которых озеро тоже прельщало. Дабы не навлекать на себя проклятья и положить этому безобразию конец, командование части посчитало нужным поставить на берегу озера плакат, гласящий о запрете купания. Вскоре все было готово. На огромном щите крупными буквами было написано: «Внимание! Вода в озере заражена. Купаться запрещено». А чтобы никто не догадался, чьих рук это дело, плакат установили под покровом ночи. И это сработало! Испугавшись не на шутку, купальщики дорогу туда забыли.

И в заключение остановимся на экологии, точнее – афоризмах, связанных с этой темой. Они тоже способны вызывать улыбку. Приведенные ниже веселые изречения принадлежат жителю города Черняховска Калининградской области, военному пенсионеру Лариону Васильевичу Земскову. Он призер межрегионального литературно-художественного конкурса «Природа и человек», проводимого руководством библиотеки имени Горького при поддержке министерства природных ресурсов и правительства Рязанской области, а также национального парка «Мещерский». Дело в том, что обещаний, направленных на оздоровление нашей израненной природы, много. Но, к сожалению, часто бывает, что дальше слов дело не идет. Зная о таком изъяне, уже укоренившемся в нашем обществе, Ларион Васильевич прислал около полусотни афоризмов собственного сочинения. За их оригинальность автор награжден специальным призом.

Некоторые из изречений я отобрал для читателей нашей газеты. Вот, полюбуйтесь!

Экология и болтология несовместимы.

* * *

Человек сначала потерял хвост, теперь начал терять голову.

* * *

К мнению эха уже давно никто не прислушивается.

* * *

Эколох – антипод эколога.

* * *

Труднее всего говорить начистоту о своей грязи.

* * *

Средства, выделенные на экологию, отложили на черный день.

* * *

Работа в области защиты окружающей среды находится пока в стадии резолюционных преобразований.

* * *

Человечество, называя себя цивилизацией, сильно преувеличивает.

* * *

Человечество обленилось настолько, что Земля вынуждена вращаться, как белка в колесе.

* * *

Говорят, литературное творчество отныне будет проходить проверку на экологию.

* * *

Профессия недалекого будущего – экологоанатом.

* * *

Уверенность в завтрашнем дне требует обзавестись противогазами.

* * *

Свалка – полигон для испытания воздействия отходов на окружающую среду.

* * *

Под тяжестью цивилизации природа скоро окончательно загнется.

* * *

Каждый руководитель отравляет экологию на свой вкус.

* * *

Очевидно, кому-то выгодно, чтобы городская канализация периодически выходила из берегов.

* * *

Наиболее продвинутые представители флоры и фауны приспособились маскироваться под окружающую среду.

* * *

Если хотите знать, раки покраснели не от жары, а от стыда за состояние воды в наших водоемах!

* * *

Единственное, что осталось от природы, – окружающая среда.

* * *

Урбанизация – перенос сора из избы в благоустроенную квартиру.

* * *

Знаете ли вы, что на один экземпляр «Экологического справочника» уходит 5 гектаров леса?

* * *

Дело дошло до того, что нужные городские заведения можно отыскать по запаху.

* * *

Самые наболевшие проблемы городских водоемов всплывают только по весне.

На сегодня это все. До новых встреч с природой.