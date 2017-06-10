Сельские парадоксы

Правда ли, что рязанская глубинка – бедная?

Чем живет-кормится современное село? Ответ на этот вопрос мы попытались найти в селе Чернава Милославского района.

Суть – за деревьями

Колеса редакционной машины застучали по выщербленному асфальту улицы Ленина – центральной в селе Чернава. За высокими и густыми деревьями дома вдоль дороги скрывались полностью – словно мы ехали по лесу. Что ж, и карта гласила: Чернава – медвежий угол на границе Рязанской и Липецкой областей. От дороги ответвлялись улицы Кирова, Свердлова, Куйбышева, Дзержинского, Фрунзе, – как и 43 года назад, когда я, студент, впервые приехал сюда копать картошку. Вопрос, заданный в стихотворении Борисом Пастернаком: «Какое у нас тысячелетье на дворе?» – с каждым метром улицы Ленина делался все актуальнее.

И вдруг – новость. Держа в руках специальные палки, два старика быстро, как лыжники, двигались по обочине. А рядом со школой пенсионеры, занимающиеся суперсовременной скандинавской ходьбой, стали вообще попадаться один за другим. У магазинов в центре Чернавы легковые машины чуть ли не пробку образовали. И в церковь некоторые сельчане не ходят, а приезжают на личных автомобилях.

– Так какое же у вас в Чернаве тысячелетье на дворе? – мне ничего не оставалось, как задать этот вопрос человеку удивительному – Владимиру Николаевичу Шашкову. В начале 1980-х он был лучшим в области молодым комбайнером. И при этом прочитал всего Некрасова, Лермонтова, других классиков. Славился как комсомольский активист, но выражал всегда собственное, чаще всего неудобное для власти мнение. Его выводы были очень просты, умещались в несколько предложений.

Вот и сейчас Шашков, теперь уже начальник производственного участка АО «Рязанский картофель», Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, выразился с волевой, неоспоримой четкостью:

– Событием, вернувшим Чернаву в современность, я называю газификацию, закончившуюся всего семь лет назад. И пошла большая стройка! Московские старики, из местных уроженцев, с иголочки отделали в Чернаве свои дома, провели все удобства и живут здесь постоянно, числясь при этом, ради надбавки к пенсии, в столице.

– За ними стали модернизировать свои дома и сельчане, – догадался я. – Но ведь до сих пор ходят слухи, что в деревнях все спиваются.

– Горьких пьяниц в Чернаве пятеро, – подсчитал Шашков. – С ними и впрямь ничего не поделаешь.

Потом в сельской администрации мне назвали цифру: в селе прописано 870 человек. Я уже знал: в 2010 году, до газификации, их было 846.

Государственный почерк

Теперь – сухие факты. У кого один из лучших домов в Чернаве? Не у москвичей, а у многодетной семьи Ершовых. Став участницей госпрограммы социального развития села, эта семья построила и получила в собственность дом общей площадью 120 квадратных метров. К особняку подведены за бюджетные деньги все инженерные коммуникации, есть природный газ, водопровод, электричество.

Выпускница физмата Ирина Грачева каждый день добирается из родительского дома в райцентре на работу в Чернавскую среднюю школу. Для этого ей пришлось купить «Ладу-гранту», Кстати сказать, собственные машины есть у всех 20 учителей. Не так давно в школу устроился и младший сын Владимира Шашкова – Николай.

Все учителя тоже участники госпрограммы. Пресловутая оптимизация системы образования, при которой малокомплектные школы становились филиалами крупных или вовсе закрывались, много стонов вызывала у российских журналистов вначале и странным их молчанием закончилась. В Чернаве видно, какие гигантские средства государство сконцентрировало на этом направлении. Директор Анатолий Петрович Гуркин, по моей просьбе, перечислял: «В школе появилось более 100 компьютеров: ноутбуками обеспечены все ученики начальных классов, есть и отдельный стационарный компьютерный класс, имеется и переносной; в кабинете химии 15 ноутбуков… Кстати, каждый кабинет – суперсовременный: все необходимое оборудование, раздаточный материал, а еще и видеокамеры, фотоаппараты есть и у «физиков», и у «биологов», и у других предметников. Спортзал тоже оборудован по новым стандартам. У школы есть автономная котельная, все помещения отремонтированы, набор автобусов и «Газелей» для подвоза сельских ребятишек – полный. Суперсовременное оборудование позволяет и Интернет принимать достаточно скоростной».

Николай Шашков – программист, окончил РГРТУ, работал в Рязани. Надоело снимать там с семьей квартиру, вот и вернулся в Чернаву. При такой технической оснащенности школа не может обойтись без своего системного администратора. Кроме этой должности, у Николая есть и другая – учитель физкультуры. Он по направлению школы закончил специальные 250-часовые курсы, позволяющие ему вести уроки. Отец помог купить и отремонтировать (не хуже москвичей) дом в Чернаве.

А неподалеку от школы – построенный на средства федерального и регионального бюджетов в 2012 году суперсовременный детсад «Умничка», которому и Рязани впору позавидовать. Вот в чем и смысл нового времени в Чернаве: десятки миллионов рублей получает село, жители и организации которого, при их доходах, накопить такую сумму не в состоянии. Что это – простая благотворительность? Нет, это прагматизм государства. Оно создало механизмы, позволяющие не на словах, а на деле обеспечивать российскую целостность, единство страны. Помогая тем же Ершовым стать собственниками особняка, государство делает свою программу конкурентоспособной не только с возможностями среднего, но и с мощью самого богатого сельчанина и горожанина. Этот масштаб помощи, пожалуй, – главная примета нашего времени, в нем – почерк, стиль нынешней российской власти. Участвовать в госпрограммах престижно – и для Ершовых, и для учителей, и для всех сельчан.

Общественники

Выпускники местной школы Александр и Ирина Черкизовы давно уехали работать в Москву, а венчались на днях в Чернаве, в храме Михаила Архангела. Через неделю после их свадьбы им, причастившимся, давал наставления священник, отец Василий. Нам он показал богатейший музей, собранный сельчанами по собственной инициативе. В храме, кроме музея, есть гостиный зал и трапезная для регулярного общения с верующими, собственная библиотека. Настоятелем церковь превращена в подлинный культурный центр.

Отец Василий вообще человек необычный. Как сирота, он в начале 1990-х имел освобождение от службы в Вооруженных силах, но в армию напросился сам, попал в составе спецназа в «горячую точку» – в Приднестровье – одновременно со знаменитым Александром Лебедем. Отслужив, приобщился к делам церковным.

У Василия и Марины Радько сейчас девять детей, в том числе приемные. Двум своим сыновьям отец дал имена библейские – Рафаил и Давид. Оба учатся в Санкт-Петербурге, в военной академии. Дочь Кристина в московском вузе получает экономическое образование.

– Рафаил – участник уже трех парадов на Красной площади в Москве, четверокурсник, – с гордостью замечает отец Василий. – Давид – на первом курсе.

Семья Радько – глубоко набожная. Но дела духовные не мешают Василию уже много лет быть капитаном чернавской хоккейной команды. Приобщает к спорту он и всех детей.

– У одиннадцатиклассника Ярослава есть уже три золотых значка ГТО, – отмечает Радько. – Восьмиклассница Ксюша – единственная в районе обладательница золотого значка ГТО среди девочек.

Храм Михаила Архангела – своего рода современный культурный бренд Чернавы. На экскурсии в его музей приезжают не только школьники из райцентра, но и жители Рязани.

Не менее активные общественники – школьные учителя и культработники. Сельский фестиваль «Панева через призму времени», собирающий гостей из нескольких районов, становится ежегодным. Дело в том, что паневы – древний бренд Чернавы. Такой одеждой село отличалось исстари, и традиции сохраняются. Куклы, в паневы одетые, есть почти в каждом сельском доме, встречали мы их и в ДК, и в библиотеке. Есть эти наряды и в сундуках у многих бабушек.

Преподаватель Светлана Клочкова рассказала, что в школе занимаются изучением культуры самобытного села углубленно:

– Мы разработали проект «Связь времен», цель которого – продлить жизнь народного искусства, сделать его доступным и интересным как рязанцам, так и гостям региона. Фестиваль – одно из главных направлений проекта. Кроме того, школа была инициатором создания в центре села сквера Героев, заложенного уже в этом году. Ведь сразу четверо наших земляков – Сергей Михайлович Овинников, Василий Митрофанович Шкурин, Сергей Степанович Фаткин, Константин Ионович Коршунов – были удостоены звания Героя Советского Союза. После закладки сквера гости праздника возложили гвоздики к мемориальным доскам, около которых несли вахту юнармейцы.

Есть у общественных инициатив современная подоплека.

– Благодаря Майским указам Президента среднемесячная зарплата учителей у нас выросла до 23 тысяч рублей, – подсчитывал директор школы Анатолий Гуркин. – При этом основная – за уроки – ставка осталась мизерной. Большую роль стала играть система стимулирующих доплат – за инициативность, творчество, многое другое начисляются баллы, превращающиеся в бухгалтерской ведомости в рубли.

У той же Клочковой школьники на дополнительных занятиях делают серию рукописных книг о педагогах, которые когда-либо работали в Чернаве. У других – проводят «Праздники осени», спортивные состязания, занимаются в кружках, секциях… В общем, жизнь детей насыщенная.

Чем кормимся?

АО «Рязанский картофель» организовано на месте бывшего колхоза «Путь к коммунизму». Сменилась не только вывеска, но и трудовая политика.

Никогда в истории Чернавы коллективное хозяйство не обрабатывало так много пашни, как сейчас – около 7 тысяч гектаров. Никогда оно не получало таких валовых сборов зерновых и картофеля, как в последние годы. Но никогда хозяйство не было и… столь малолюдным.

– Сейчас у нас около 60 человек постоянно работающих, – заметил генеральный директор АО «Рязанский картофель» Владимир Барычев.

Я подсчитал: в 1974 году «Путь коммунизма» посадил картофель на 160 гектарах и при этом был в избытке обеспечен комбайнами советского производства. Тем не менее осенью для уборки клубней из Рязани пригнали более 100 студентов пединститута – своих четырех сотен работников Чернаве тогда не хватало. Сейчас в хозяйстве – 600 гектаров картофеля и… ни одного привлеченного горожанина или сельчанина со стороны.

Техника другая. Суперсовременными агрегатами хозяйство обеспечили москвичи-инвесторы, и этого вполне хватает, чтобы и весной, и летом, и осенью работы произвести в срок и малым количеством людей. А где же работать остальным?

– Человек сорок трудятся вахтовым методом – в основном в столице, – подсчитал Владимир Шашков.

– Основной работодатель – бюджетные учреждения, – добавила специалист администрации Марина Ефратова. – Кроме школы, это участковая больница, детсад, пожарные. Одних только социальных работников у нас восемь человек. А вот малым предпринимательством всерьез занялась только одна семья, многодетная, – у Андрея и Татьяны Ершовых начинает образовываться свое фермерское хозяйство.

Парадоксальные цифры: в среднем на каждый двор в Чернаве приходится чуть ли не по одному автомобилю. А коров в личных подсобных хозяйствах – менее сорока. Одна – на десять с лишним дворов. Странно, где же берут деньги на покупки? Но еще больше москвичи, например, удивляются в Рязани: каким образом при маленькой средней зарплате количество автомобилей на душу населения здесь почти такое же, как в столице? Исчерпывающего ответа на эти вопросы наука пока не нашла. А вот общий – есть: деньги держатся у тех, кто их считает. Денег, в общем, много не бывает.

Есть ли недостатки в Чернаве? Да, их можно назвать с ходу: нет общественного животноводства, которое обеспечило бы круглогодичную занятость части населения; давно не проводился, как и во всем районе, ремонт дорог – и тут люди возлагают надежды на недавно назначенного главу райадминистрации Анатолия Чибескова; нет… Впрочем, каждый читатель легко может продолжить список того, чего нет в глубинке. И это будет правдой. Как правда и то, что живут здесь хоршие, работящие люди. И, по-моему, живут не хуже, чем в городе.