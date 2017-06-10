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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

00:01 / Языковой портал
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Продолжая разговор о знаках препинания, обратимся сегодня к двум из них: тире и двоеточию. Иногда их путают, поскольку и тот, и другой знаки используются в предложениях с обобщающим словом, а также в сложных бессоюзных предложениях, где между частями прослеживаются причинно-следственные связи. Иногда этими знаками пренебрегают, ставя на их месте обычную запятую, выявляя как раз непонимание этих самых связей или иных нюансов, о которых, разумеется, будет упомянуто. В качестве примеров – есенинские строки, как мы уже с вами договорились.

Итак, тире. Этот знак может выполнять разные функции, но его важность и значимость неоспоримы. Правил, регулирующих его постановку, несколько. Главное: нельзя забывать про тире, когда речь идет о причинно-следственных связях в сложном бессоюзном предложении (части которого соединяются только интонацией, без помощи союзов так как, потому что, поскольку, ибо, так что…). При этом, конечно же, надо понимать разницу между причиной и следствием. Что-то случилось благодаря чему-то или из-за чего-то? При этом «что-то» – на втором месте, а «из-за чего-то» – на первом? Будьте любезны, отделите второе событие (следствие) от первого (причины), используя тире (которое похоже на знак следствия, только без стрелки). Например:

Чую радуницу божью –
Не напрасно я живу.
Поклоняюсь придорожью.
Припадаю на траву.

Тире ставится и в том случае, когда речь идет о резкой смене событий. Или когда события противопоставлены друг другу:

 

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь –
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Не обойтись без тире в простом предложении, когда сказуемое выражено существительным в именительном падеже («Жизнь – обман с чарующей тоскою…»). Это очень привычная конструкция, которой мы часто пользуемся, давая определение какому-либо предмету или явлению. Существует подсказка на этот счет: перед сказуемым можно подставить слово «это».

Поэты, прозаики, журналисты – в общем, все сочинители всегда любили и продолжают любить тире. Особенно свои, поставленные не по правилам. Да, существует такое понятие – «авторские знаки». И Есенин, как никто другой, отдавая приоритет именно тире, часто ими пользовался – и в его стихах рождались не только удивительные образы, но и прекрасные, неповторимые интонации.

Сравним есенинские строки из двух разных стихотворений. Совершенно одинаковые конструкции, и даже слова повторяются:

Мир тебе, отшумевшая жизнь.
Мир тебе, голубая прохлада.
Мир тебе – полевая солома,
Мир тебе – деревянный дом!

Казалось бы, во втором случае оба тире не оправданы, поскольку перед обращением положено ставить обычную запятую. Но это действительно тот самый авторский знак, который, вероятно, продиктовался поэту его настроением тогда, когда рождались эти стихи. Возможно, корректор пытался вмешаться… Возможно, призывал к здравому смыслу… Но поэт оставил тире: оно было ему милее и дороже… Возможно, продлевая паузу, выражало особую почтительность, особое уважение…

Часто встречаем у Есенина парное тире, выделяющее приложение (это особый вид определения, выраженного именем существительным или словосочетанием, в котором главным словом является имя существительное). Приложение можно обособить и запятыми, но Есенину больше нравятся тире. Находим примеры:

Руки милой – пара лебедей –
В золоте волос моих ныряют.
И душа моя – поле безбрежное –
Дышит запахом меда и роз.
О Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, –
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Попробуйте в этих строках поставить на месте тире запятые – потеряется что-то очень важное и сокровенное, что слышалось самому поэту, что, благодаря его авторским знакам, слышим и мы.

Ну а теперь – о двоеточии, которое, как и тире, ставится в бессоюзном сложном предложении, когда речь идет о причинно-следственных связях. Только происходит все наоборот. Если сначала идет следствие, а потом – причина, то мы отделяем их друг от друга двоеточием.

Двоеточие – знак пояснения. Я бы даже сказала: «знак прояснения». Он стремится прояснить ситуацию, раскрыть то, о чем сообщается в начале предложения:

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

Дорогие любители русского языка, сегодня мы рассмотрели основные, но далеко не все случаи употребления тире и двоеточия в письменной речи, сделав акцент на знаках пунктуации в стихах С.А. Есенина. В следующем выпуске «Языкового портала» мы продолжим разговор о тире и двоеточии. Всего доброго!

Ведущая рубрики Людмила Анисарова, писатель

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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