Рязань вспоминает ученого

В музее-усадьбе академика Ивана Петровича Павлова прошли десятые Павловские беседы

«Научное наследие академика И.П. Павлова и современная наука» – так обозначена их тема.

«Научное наследие академика И.П. Павлова и современная наука» – так обозначена их тема.

В них приняли участие представители Российской академии наук и вузовской науки, занимающиеся развитием наследия старейшины физиологов мира, а также аспиранты, студенты медицинских вузов из разных городов России.

На открытии очередной встречи с наследием И.П. Павлова выступили представители городской власти, ректор Рязанского медицинского университета, носящего имя ученого, Роман Калинин, директор мемориального музея-усадьбы Наталья Загрина и другие.

С вступительным словом к собравшимся обратился директор Научно-исследовательского института нормальной физиологии им. П.К. Анохина, член-корреспондент РАН Сергей Судаков. Он подчеркнул, что Павловские беседы помогают показать наиболее важные вехи научных достижений знаменитого ученого, обозначить весь спектр имеющихся в современной науке проблем.

– Я впервые в Рязани, – говорит аспирант Московского физико-технологи-ческого института Владимир Сотсков. – Павловские беседы для меня – это школа, продолжение жизни знаменитого ученого.

– Павлов – многолик, – подчеркнул заведующий кафедрой Рязанского медицинского университета Михаил Лапкин. – Беседы об ученом – это дань уважения, возможность передать знания молодежи.

Юбилейные Павловские беседы завершили праздничные дни в музее, посвященные 168-й годовщине со дня рождения Ивана Петровича Павлова.