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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Рязань вспоминает ученого

00:01 / Наши новости
В музее-усадьбе академика Ивана Петровича Павлова прошли десятые Павловские беседы
Автор фото: Дмитрий Осинин | Рязань вспоминает ученого
Фото: Дмитрий Осинин.
«Научное наследие академика И.П. Павлова и современная наука» – так обозначена их тема.

«Научное наследие академика И.П. Павлова и современная наука» – так обозначена их тема.
В них приняли участие представители Российской академии наук и вузовской науки, занимающиеся развитием наследия старейшины физиологов мира, а также аспиранты, студенты медицинских вузов из разных городов России.

На открытии очередной встречи с наследием И.П. Павлова выступили представители городской власти, ректор Рязанского медицинского университета, носящего имя ученого, Роман Калинин, директор мемориального музея-усадьбы Наталья Загрина и другие.

С вступительным словом к собравшимся обратился директор Научно-исследовательского института нормальной физиологии им. П.К. Анохина, член-корреспондент РАН Сергей Судаков. Он подчеркнул, что Павловские беседы помогают показать наиболее важные вехи научных достижений знаменитого ученого, обозначить весь спектр имеющихся в современной науке проблем.

– Я впервые в Рязани, – говорит аспирант Московского физико-технологи-ческого института Владимир Сотсков. – Павловские беседы для меня – это школа, продолжение жизни знаменитого ученого.

– Павлов – многолик, – подчеркнул заведующий кафедрой Рязанского медицинского университета Михаил Лапкин. – Беседы об ученом – это дань уважения, возможность передать знания молодежи.

Юбилейные Павловские беседы завершили праздничные дни в музее, посвященные 168-й годовщине со дня рождения Ивана Петровича Павлова.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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