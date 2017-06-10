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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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За экологическим опытом

00:01 / Наши новости
В Рязани выбраны делегаты на Всероссийский съезд по охране окружающей среды

Территориальная конференция по выдвижению делегатов на V Всероссийский съезд по охране окружающей среды состоялась в Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П.А. Костычева.

На конференции выбраны 16 делегатов. В состав делегации войдут представители федеральных и областных надзорных и контролирующих органов, курирующих экологическую сферу, областной Думы, ряда промышленных предприятий и общественники.

С докладами на конференции выступили начальник отдела управления Росприроднадзора по Рязанской области Наталья Морозова, заместитель министра природопользования Рязанской области Игорь Тишин, заместитель директора по научной работе Окского государственного биосферного заповедника Виктор Иванчев.

Вопросы, связанные с экологическими аспектами, поднимались в выступлениях представителями высшей школы и системы дополнительного образования.

Съезд состоится в Москве в декабре текущего года. В ходе работы съезда будет затронута одна из наиболее острых экологических проблем – увеличение объемов накопления отходов в окружающей среде. Для обсуждения будет представлен комплекс мероприятий, направленных на сокращение объемов текущего захоронения отходов путем их утилизации и переработки, а также на сокращение количества ранее накопленных отходов.

По словам руководителя управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Рос-природнадзора) по Рязанской области Виктора Барабаша, все вопросы, связанные с отходами, актуальны для каждого региона. Планируется, что на съезде выступят представители регионов, в которых территориальная схема обращения с отходами начала работать.

– В повестке будут и вопросы перехода на модель экономики, предусматривающую замкнутые циклы производства и потребления продукции, и другие актуальные темы, которые требуют внимания и скорейшего решения.

По итогам работы съезда будет принята итоговая резолюция, которая консолидирует позиции и наработки крупнейших экспертов в области экологии, ученых смежных сфер, бизнесменов, общественных активистов, политиков, отметил Виктор Владимирович.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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