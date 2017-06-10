Помочь ближнему

Как правильно ухаживать за тяжелобольным человеком

В Комплексном центре социального обслуживания населения города Рязани состоялся первый семинар из цикла семинаров-практикумов, в рамках которых ведется обучение особенностям ухода за маломобильными родственниками. В первом семинаре приняли участие восемнадцать представителей комплексных центров Рязани и Рязанской области.

Директор комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани Ольга Постникова познакомила присутствующих с физическими и психологическими особенностями тяжелобольного человека, с организацией эргономичного пространства, подчеркнула важность и значимость теоретических знаний и их применение в уходе за маломобильными гражданами.

На семинаре были рассмотрены и психологические аспекты ухода. Психолог комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани Федор Шустов рассказал о современных подходах в общении с обслуживаемыми и их родственниками. Опытом реализации инновационного проекта «Школа родственного ухода» поделилась заместитель директора учреждения Наталья Идрисова.

На практической части обсуждались современные принципы ухода за тяжелобольными людьми: профилактика осложнений, информирование и консультирование по использованию технических средств реабилитации и другие вопросы. Медицинская сестра комплексного центра социального обслуживания населения города Рязани Елена Сазонова наглядно показала технику перемещения больного в процессе ухода, дала рекомендации по методам и приемам санитарно-гигиенического ухода, правилам смены нательного и постельного белья, перестилания постели.

В завершение семинара в форме обратной связи все участники поделились своим опытом в работе с пожилыми людьми, инвалидами и их родственниками, задали вопросы, обсудили полученные знания.