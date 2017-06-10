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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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ГТО доступно каждому!

00:01 / Наши новости
Рязанская область активно включилась в проведение Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова на прошедшей пресс-конференции. Она отметила, что фестиваль проводится с 20 сентября 2017 года по февраль 2018 года в 2 этапа.

Первый, региональный, организуется в субъектах Российской Федерации с 20 сентября по 20 декабря. Второй этап пройдет в рамках официальной и деловой программы международного форума «Россия – спортивная держава» в феврале 2018 года.

– В течение октября во всех 29 муниципальных образованиях региона состоятся фестивали ГТО, в рамках которых жители области разных возрастов могут пройти тестирование по нормативам комплекса. Информация о сроках их проведения в городах и районах области размещена на официальном сайте областного минспорта, – пояснила министр.

Глава регионального ведомства отметила, что организаторы фестивалей в муниципальных образованиях ищут новые, яркие формы проведения физкультурно-спортивных мероприятий, привлекательные для рязанцев. Например, в Шацком районе в рамках фестиваля в этом году состоялась первая спартакиада трудовых коллективов, прошли соревнования по полиатлону, на базе физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» состоялось лично-командное первенство по плаванию.

Кроме того, Татьяна Пыжонкова рассказала, что представители Рязанской области принимают активное участие и во всероссийских мероприятиях, которые организует Минспорта России в рамках первого этапа фестиваля. Так, рязанская команда – участница IV Спартакиады среди пенсионеров, которая проходила в городе Пензе с 29 сентября по 1 октября. На IV Всероссийской спартакиаде среди трудящихся, прошедшей в сентябре в Чебоксарах, рязанец Максим Цирюльников по результатам двоеборья в армрестлинге занял первое место в весовой категории до 100 килограммов. А с 18 октября по 8 ноября сборная команда области примет участие в III Всероссийском фестивале ГТО в Международном детском центре «Артек». Члены рязанской сборной – это учащиеся образовательных учреждений, показавшие лучшие результаты на региональном этапе фестиваля и выполнившие нормативы ГТО на золотой знак отличия.

Глава регионального минспорта пригласила рязанцев принять активное участие в фестивале ГТО. Она обратила внимание на то, что участники, показавшие наилучшие результаты при выполнении нормативов по данным Всероссийской электронной базы данных, будут приглашены на международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», который пройдет в феврале 2018 года в Ульяновской области. Победители будут определяться в номинациях «Устойчивая связь поколений», «Самый спортивный трудовой коллектив», «Студенты ГТО», «Будущее России», «Папа, мама, я – спортивная семья!».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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