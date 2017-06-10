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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Делать семьи счастливыми – ее работа

00:01 / Общество
Известный в Рязани врач Татьяна Гамаюнова отметила день рождения
Автор фото: Людмила Иванова | Делать семьи счастливыми – ее работа
Фото автора.

Татьяна Викторовна Гамаюнова – заслуженный врач России, врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории. Почти полвека она работает в рязанской городской больнице № 8. А начинала медик свой трудовой путь вместе с мужем в якутском поселке Оймякон, который еще называют полюсом холода. На севере пришлось работать настоящим врачом-универсалом, заниматься различными направлениями медицины.

В Рязани Татьяна Викторовна Гамаюнова известна как гинеколог с огромным опытом. Она помогла сотням женщин, благодаря ей на свет появились больше 400 малышей. Именно Татьяна Гамаюнова в начале 70-х годов создала в городе специальное отделение, где и сегодня занимаются проблемами бесплодия и дают женщинам возможность познать счастье материнства. Если пролистать трудовую книжку Татьяны Викторовны, то можно увидеть, что в ней не хватает места для записей о поощрениях.

На днях гинеколога Гамаюнову чествовали в родной больнице. Поздравить ее собрались многочисленные коллеги и последователи. Приветственное слово пришло из той самой районной больницы Оймякона. А самые теплые слова в адрес Татьяны Гамаюновой звучали от благодарных пациенток, которые с ее помощью стали мамами.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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