Нити Арена
13:08 МСК
Пятница
06 / 10 / 2017
Выпуск № 176 (5463)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
101

Незабываемые встречи

00:01 / Общество
Участники поэтического митинга в Рязани призвали сохранить имя Сергея Есенина для многих поколений
Автор фото: Татьяна Клемешева | Незабываемые встречи
Фото автора.

– Девушка! А вы не могли бы передать записку ведущему? У меня есть стихотворение о Есенине, а сама подойти я стесняюсь, – тихо говорит кому-то в толпе пожилая женщина в пальто и трогательном берете. Ответа не слышно, но, кажется, записку передадут – и дама начинает улыбаться. На ежегодной встрече поэтов на берегу реки Трубеж не может быть иначе: каждый, кто хочет почтить память поэта и поделиться с другими самыми дорогими строками, получит свое право слова.

3 октября – особенная дата для всех литературных союзов и объединений Рязанской области. Литераторы съезжаются к знаменитому памятнику Есенину и читают старые и новые произведения, а вместе с ними на импровизированную сцену выходят школьники и студенты. В этом году на митинг приехал особый гость – директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в селе Константиново Борис

Иогансон. Он отметил, что коллектив музея продолжит работу по сохранению и популяризации есенинского наследия. Важно и развивать туризм на родине поэта, но не вредить местной уникальной природе. Об этом губернатор региона Николай Любимов говорил на недавнем праздновании 122-летия со дня рождения С.А. Есенина, которое проходило в Константинове.

Участников митинга приветствовали первый заместитель министра культуры региона Марина Горожанова и ответственный секретарь областного отделения Союза писателей России Раиса Купавская. «Мы должны сохранить имя Есенина и не дать забыть его нашим потомкам», – подытожила Раиса Николаевна. А затем настало время поэзии от Владимира Хомякова, Дмитрия Аравина, Валерия Хлыстова, Нурислана Ибрагимова и других литераторов. И в большом словесном кругу на холодном берегу Трубежа на время стало теплее – как и всегда, когда звучат стихи Сергея Есенина и новые строки от благодарных последователей его творчества.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Делать семьи счастливыми – ее работа

Рязанская область удостоилась золотых медалей конкурса «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий»

Рязанцам напоминают: завтра всемирный день охраны мест обитаний

Шагом марш!
В Соборном парке Рязанского кремля 30 сентября прошел Всероссийский день ходьбы, участниками которого стали порядка 300 школьников и взрослых
Делать семьи счастливыми – ее работа
Известный в Рязани врач Татьяна Гамаюнова отметила день рождения
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Главная. Аграрная. Наша
Рязанцы отмечены «золотом» за высокие результаты в развитии сельских территорий
Праздник
8 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
Общество
Призвание. Мастерство. Талант
Делегация рязанских педагогов приняла участие в торжествах, прошедших в Государственном Кремлевском Дворце
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Идеи по развитию
Руководители рязанских предприятий поделились своими предложениями с «Единой Россией»
Татьяна Железнова
Общество
Солдатские проводы
В Рязани состоялся первый региональный форум-выставка «Служу России»
Вячеслав Астафьев
Вести районов
Вести районов
Общество
Неделя глазами экспертов
Тема
Преображение жилого фонда продолжается
Программа капитального ремонта многоквартирных домов – 2017 отличается комплексностью и высоким темпом реализации
Светлана Максимова
Читатель - газета
Школьные сборы
Кому положена помощь?
Читатель - газета
На службу с легким сердцем
Читатель - газета
От редакции
Актуально
Константин Хабенский преподаст «Уроки добра»
Народный артист и российские издатели ищут талантливых педагогов, знающих толк в добрых делах
Актуально
Недоспали на два триллиона
Среди главных причин низкой производительности труда россиян – сверхурочная работа и полуночный досуг
Мир увлечений
Дорогою добра
колесит по всей России велопутешественник и миротворец Нодар Беридзе
Татьяна Клемешева
Общество
В центре событий
Дагомыс вновь собрал журналистов для обмена опытом и обсуждения проблем
Ольга Драган
Экология
Пусть шумят леса
Ученые обследовали уникальные природные территории
Лада Петрова
Экология
Из Европы – в Азию
Юннаты детского экологического клуба «Хозяин Мещеры» побывали на слете в Хакасии
Лада Петрова
Экология
Чья работа лучше
В Рязанской областной детской библиотеке подвели итоги творческого конкурса
Лада Петрова
Спорт
Турнир памяти земляков
Михайловский район становится центром детского и юношеского спорта Центральной России
Спорт
На призы Пановых
В спортивном зале СДЮСШОР «Единство» прошел межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2003-2004 годов рождения
Спорт
Золотой хет-трик
На автоспортивном комплексе «Атрон» прошла заключительная гонка сезона российской национальной картинговой серии Rotax Max
Спорт
Шагом марш!
В Соборном парке Рязанского кремля 30 сентября прошел Всероссийский день ходьбы, участниками которого стали порядка 300 школьников и взрослых
Наши новости
Рязань вспоминает ученого
В музее-усадьбе академика Ивана Петровича Павлова прошли десятые Павловские беседы
Валентина Севостьянова
Наши новости
За экологическим опытом
В Рязани выбраны делегаты на Всероссийский съезд по охране окружающей среды
Лада Петрова
Наши новости
Помочь ближнему
Как правильно ухаживать за тяжелобольным человеком
Ольга Драган
Наши новости
ГТО доступно каждому!
Рязанская область активно включилась в проведение Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»
Светлана Максимова
Языковой портал
КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Точка на карте
Сельские парадоксы
Правда ли, что рязанская глубинка – бедная?
Юрий Евстифеев
Туризм
Гремит ручей в Гремячке
Главной заповедью туристов должно стать: «Не навреди»
Встречи с природой
И смех и грех
Иван Назаров
Фотовзгляд
Активное долголетие
Фото Дмитрия Осинина
Вернисаж
Ух ты! Жизнь!
Фотохроника мира, созданная Николаем Середой, завораживает
Татьяна Клемешева
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы