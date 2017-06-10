Незабываемые встречи

Участники поэтического митинга в Рязани призвали сохранить имя Сергея Есенина для многих поколений

– Девушка! А вы не могли бы передать записку ведущему? У меня есть стихотворение о Есенине, а сама подойти я стесняюсь, – тихо говорит кому-то в толпе пожилая женщина в пальто и трогательном берете. Ответа не слышно, но, кажется, записку передадут – и дама начинает улыбаться. На ежегодной встрече поэтов на берегу реки Трубеж не может быть иначе: каждый, кто хочет почтить память поэта и поделиться с другими самыми дорогими строками, получит свое право слова.

3 октября – особенная дата для всех литературных союзов и объединений Рязанской области. Литераторы съезжаются к знаменитому памятнику Есенину и читают старые и новые произведения, а вместе с ними на импровизированную сцену выходят школьники и студенты. В этом году на митинг приехал особый гость – директор Государственного музея-заповедника С.А. Есенина в селе Константиново Борис

Иогансон. Он отметил, что коллектив музея продолжит работу по сохранению и популяризации есенинского наследия. Важно и развивать туризм на родине поэта, но не вредить местной уникальной природе. Об этом губернатор региона Николай Любимов говорил на недавнем праздновании 122-летия со дня рождения С.А. Есенина, которое проходило в Константинове.

Участников митинга приветствовали первый заместитель министра культуры региона Марина Горожанова и ответственный секретарь областного отделения Союза писателей России Раиса Купавская. «Мы должны сохранить имя Есенина и не дать забыть его нашим потомкам», – подытожила Раиса Николаевна. А затем настало время поэзии от Владимира Хомякова, Дмитрия Аравина, Валерия Хлыстова, Нурислана Ибрагимова и других литераторов. И в большом словесном кругу на холодном берегу Трубежа на время стало теплее – как и всегда, когда звучат стихи Сергея Есенина и новые строки от благодарных последователей его творчества.