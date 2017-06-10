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Главная страница / Рязанские новости / 06 октября 2017 года
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Трудом славен человек

00:01 / Спорт
Сельские дети гордятся тренерами и физруками
Трудом славен человек

На одном из творческих фестивалей, прошедших в рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений, победителем стал ученик 7 «А» класса Михайловской средней школы № 1 Андрей Морозов. Он посвятил свою работу учителю физической культуры. Приведенный ниже отрывок – фрагмент конкурсного сочинения школьника.

«Для вручения награды «Спортивная гордость родного края» в номинации «Спортивная легенда» приглашается Валентина Алексеевна Малина», – слова ведущего спортивного праздника в ФСК «Метеор» звучали как-то по-особенному торжественно, раздались громкие аплодисменты, заглушающие звуки фанфар.

Все это – в честь моей любимой бабушки Валентины Алексеевны Малиной. Сорок лет она была связана с физкультурой и спортом: трудилась учителем в Козловской школе, обучала сельских ребятишек легкой атлетике, лыжам и баскетболу. И они, участвуя в районных и областных соревнованиях, постоянно завоевывали золотые и серебряные награды. В этом – несомненная заслуга учителя физкультуры! Мою бабушку неоднократно награждали грамотами различного уровня, она удостоена звания «Ветеран труда».

Сейчас Валентина Алексеевна на пенсии, но она по-прежнему занимается спортом, сама тренируется и меня с двоюродным братом Димой приучает к утренней разминке и кроссу. Под ее руководством мы осваиваем элементы легкой атлетики и силовых видов спорта.

Не забывают Валентину Алексеевну и ее ученики, они звонят бабушке, чтобы поздравить ее с праздниками, да и просто справиться о здоровье, узнать, как живет их учитель, приходят в гости, приглашают на встречи выпускников.

Да, верно говорят: «Славен трудом человек!». И пусть моя бабушка не стала знаменитым тренером и у нее нет звездных учеников – олимпийских чемпионов, своим трудом она заслужила уважение и признательность жителей нашего небольшого городка.

Отзвучали аплодисменты в честь моей бабушки, ведущие пригласили для награждения другого человека. Праздник продолжался. А я, сидя на трибуне, радовался и гордился – вот у меня какая бабушка».

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 176 (5463) от 06 октября 2017 года
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