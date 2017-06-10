Шагом марш!

В Соборном парке Рязанского кремля 30 сентября прошел Всероссийский день ходьбы, участниками которого стали порядка 300 школьников и взрослых

Не случайно говорят, что движение – это жизнь. Отсутствие двигательной активности приводит к нарушению слаженной работы всех органов и систем организма, ожирению, болезням и преждевременному старению.

Ученые пришли к выводу, что в наше время физическая нагрузка людей по сравнению с прошлыми столетиями значительно уменьшилась. В середине XIX века, например, у крестьян и мастеровых энергозатраты составляли около 5-6 тысяч килокалорий в сутки. В наши дни в основном не более 2,5-3 тысяч.

Наиболее естественный и доступный вид физической активности идеальный для поддержания здоровья и физической формы – ходьба. Считается, что ходьба полезнее, чем бег и аэробика ввиду небольшой нагрузки на суставы. Она благотворно влияет на весь организм: улучшается работа кишечника, нормализуется сон, укрепляется иммунитет, тренируются мышцы, сердечно-сосудистая система, нормализуется артериальное давление и т.д..

С целью популяризации этого вида двигательной активности в мире с 1992 года проводится Международный день ходьбы. В России он впервые прошел в октябре 2014 года во время открытия форума «Россия – спортивная держава» в Чебоксарах, а в Рязани – в 2015 году (тогда он проходил в ЦПКиО и собрал более двух тысяч участников).

День ходьбы-2017 в Рязани прошел в формате исторического спортивно-интерактивного квеста, который соединил физическую и познавательную составляющие в одном мероприятии. Участникам Дня предстояло преодолеть маршрут, остановившись в каждой его точке, прослушать информацию об историческом объекте в приложении гида-путеводителя izi.TRAVEL и правильно ответить на вопросы. Контрольное время для прохождения маршрута – один час. Участники провели это время на свежем воздухе, прошагали несколько тысяч метров по красивому осеннему парку, узнав много нового о своем родном крае.

Однако, одного дня в году слишком мало, чтобы держать себя в хорошей физической форме. Тренироваться нужно ежедневно. Врачи считают, что людям, у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья, для общего укрепления организма нужно ежедневно проходить 5-6 километров в среднем темпе. При движении со скоростью 5-6 километров в час на это уйдет больше часа. Где взять это время? Самый простой способ – на работу и с работы пешком ходить или преодолевать на ногах несколько остановок. Особенно это необходимо тем, у кого работа связана с малой подвижностью. Потому каждый день для каждого из нас должен быть Днем ходьбы.

Александр Кащеев