Турнир памяти земляков

Михайловский район становится центром детского и юношеского спорта Центральной России

В просторном и светлом зале ФСК «Метеор» прошло первенство физкультурно-спортивного общества «Юность России» по борьбе греко-римского стиля. В нем участвовало 194 спортсмена из пятнадцати субъектов Российской Федерации, самой многочисленной была команда Татарстана – шестнадцать юниоров, и все они боролись в финальных поединках.

После физкультпарада и выступления танцевально-хореографического коллектива «Фуэте» начались поединки – молниеносные и жаркие. Мастерство юных борцов оценивали судьи высоких квалификационных категорий, за борьбой на ковре наблюдали арбитры. Главным судьей был Николай Кочуков. В этом году соревнования посвящены памяти лучших спортсменов Михайловского района. На открытии присутствовали почетные гости: депутат Рязанской областной Думы Владимир Сидоров, председатель местного отделения Совета ветеранов Владислав Москвитин и вице-президент федерации греко-римской борьбы Валерий Хабаров. Обращаясь к участникам соревнований, они пожелали им успехов и спортивных побед.

– Греко-римская борьба – это олимпийский вид спорта, – сказал Валерий Хабаров. – В Рязанской области уделяется большое внимание детскому и юношескому спорту. И особенно – в малых городах и сельских районах. Помимо областного центра, отделения греко-римской борьбы есть еще и в девяти муниципальных образованиях. В областном центре строится Дворец единоборств, проводятся турниры на приз губернатора, соревнования по женской вольной борьбе. Победители этого первенства поедут на всероссийский турнир, который состоится в Омске.

Высокий уровень организации турнира отметил чемпион России, призер чемпионата мира среди ветеранов Виталий Самохвалов. Он тренер-преподаватель ДЮСШ «Антей», участвует в международных соревнованиях, его воспитанник Кирилл Вышенков стал бронзовым призером в весе 100 килограммов. Третье место в весе 66 килограммов завоевал михайловский борец Вадим Силкин, уступивший «серебро» рязанцу Николаю Стрельникову.

Интригой турнира стала победа Малика Саитова (г. Новомичуринск). Его тренер Константин Мошков признался, что эта победа досталась им тяжелым трудом. Они тренировались в течение шести лет, отрабатывая броски и захваты, и вот – в решающий момент юниор применил свой излюбленный прием: захват снизу с прогибом корпуса. Соперник потерял равновесие и был повержен.

– В Михайлове такие отборочные соревнования проводятся седьмой год, количество участников с каждым разом увеличивается, и, соответственно, схватки становятся жестче и профессиональнее, – так прокомментировал результаты турнира тренер-преподаватель ДЮСШ «Метеор», мастер спорта СССР Геннадий Чернов. – Соперники у моих ребят были сильные, бороться с ними было непросто. Промах – и ты уже прижат к ковру. Мы проанализировали свои поединки, будем тренироваться, готовиться к следующим соревнованиям.

Впечатлениями о турнире поделилась завуч ДЮСШ «Метеор» Светлана Жарикова:

– Греко-римская борьба – мои любимые соревнования. Наблюдая за поединками, я всегда восхищаюсь мужеством юных борцов, их стойкостью, умением бороться, держаться и побеждать в тех ситуациях, когда соперник явно сильнее. Это красивый спорт.

Александр Федосеев

Фото Светланы Жариковой