На призы Пановых

В спортивном зале СДЮСШОР «Единство» прошел межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2003-2004 годов рождения

Участники разыгрывали призы рязанской спортивной династии Пановых – заслуженного тренера России Юрия Панова и заслуженного мастера спорта Сергея Панова. В турнире приняло участие пять команд детско-юношеских спортивных школ из Ярославля, Тулы, Тамбова, Нижнего Новгорода и Рязани, которые сыграли между собой по круговой системе.

Хозяев соревнований представляла команда рязанской СДЮСШОР «Единство» (тренер-преподаватель – Сергей Федоров).

Юные рязанские баскетболисты все свои четыре матча турнира выиграли: у тамбовчан – 80:20, нижегородцев – 64:51, ярославцев – 66:49 и туляков – 83:58 и стали победителями турнира. Второе место заняла команда ДЮСШ «Игровые виды спорта» из Тулы, третье – дружина Ярославля.

Лучшими игроками турнира были признаны Алексей Ковердяев (Рязань) и Степан Бунин (Тула).

Спортивные награды и призы победителям, призерам и лучшим игрокам турнира вручил глава рязанской спортивной династии Пановых заслуженный тренер России Юрий Панов.

– Мы постоянные участники этого турнира. Начинали еще когда он проходил в Рыбном. Здесь, в Рязани, уже в третий раз. Впечатления самые благоприятные. Турнир организован шикарно (у нас хорошее размещение в центре Рязани и питание) и прошел без сбоев. Сами игры прошли очень интересно. Эти соревнования стали хорошей подготовкой к зональным соревнованиям первенства России, – поделилась своими впечатлениями тренер тульской ДЮСШ «Игровые виды спорта» Ольга Житкова.

Александр Кащеев